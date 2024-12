Toit ja vein | Ideaalsest pidulikust veinist õhkub suurt toiduarmastust

Seapraad ja hapukapsas: ilma seaprae ja hapukapsata ei oleks eestlase toidulaud jõulude nägu. Sel armastatud jõuluroal on aegade jooksul tekkinud põnevaid ja kelmikaid uuendusi ja täiendusi, kuid säilinud on tooraine peamised eripärad: sealiha rasvasus ja kapsa happesus. Rasvasus ja happesus on kui yin ja yang, mis moodustavad tasakaalus terviku. Universumi kõige klassikalisem vein selle käigu juures on särtsakas Riesling. Kuldreegli järgi tuleks valida vein samast riigist või regioonist, kust pärineb roog. Sakslastel ongi selleks Riesling ja kuna selle veini rohke happesus taandab kapsa happesust ja tasakaalustab liha rasvasust, on kooslus selline, mida on raske kõrvale heita.