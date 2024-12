SALAKUULAJA | Eelkõige luksuslik Shang Shi

Tallinna vanalinnas on mõne kuu eest avanud uksed mitmekülgset meelelahutust pakkuv ning hetkel ka esimese pääsukesena Kantoni köögi paremikku tutvustav restoran Shang Shi, tõlkes Kuninglik Pidusöök. Tegemist on fine dining’u kategooriasse kuuluva restoraniga, mille interjöör annab juba ruumi sisenemisel selleks esimesed akordid: fuajees võtavad teid vastu kristallisäras valgustid, peeglid, marmor, kõrgläige, värsked lillebuketid ja pehme mööbel. Restoraniruumis on lainelise dekooriga lagi, suursugust sära andvad valgustid, rasked sätitud voltidega kardinad, Hiina gravüüridelt tuttava maastikujoonisega kahvaturohelised pehmed toolid ja muidugi säravvalgete linadega lauad, millel kuldsed kohataldrikud, rõngastatud servjetid, piinlikult klaariks poleeritud pokaalid ning luksuslikud söömispulgad. Tähelepanekuna veel, et saalis ei kõlanud muusika, vaid ainult inimeste jutukõla – ideaalne helitaust mõnusale õhtusöögile.