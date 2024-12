Jõulurõõmu päästmine peolaua ääres

Aga just rõõmust ja naudingust meil ongi sageli igapäevaelus puudu ja kõike seda ootame vastukaaluks pühadeajalt, mil saame veidi puhata, kohtuda oma pere, sugulaste ja sõpradega ning koos nautida toitu, mis oma traditsioonilisusega kinnitab nii meie rahvuslikku identiteeti kui ka annab meelerahu kiiresti muutuvas maailmas. Naudingud ja rõõm toidust on tänases maailmas kohati vastuolulised ja ka tagurlikud, selles domineerivad mõisted „tervislik“, „millegi vaba“, „millegi vähendatud sisaldusega“, „keskkonnasäästlik“, „planeedisõbralik“ jt. Nendes hoiakutes pole midagi halba, vastupidi, igapäevaelus peaksimegi neid järgima. Aga mis teeb siis pühad argipäevast erinevaks? Ja kuidas me üldse oleme sattunud selliste loosungite küüsi? Võib-olla oleme selle pisut unustanud, sest nn pühadetoidud on kättesaadavad aasta ringi, piparkoogid ja verivorstid tulevad müügile juba oktoobris ja nende ainukordsuse võlu on kadumas.