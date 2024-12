Kõige suurem jõuluüllatus ehk ootamatu kohtumine musta ploomiga

Musta ploomi on emade ja vanaemade põlvkond harjunud kohtama vanas heas koduses kuivatatud puuviljadest kissellis. Kuna kvaliteetseid musti ploome, mis on veidi niisked ja nätsked, on laialt saada ja need ei meenuta sugugi nõukaaja kokkukuivanud vilju, siis saab nendest keeta ka ekstra mõnusat juustumoosi või saiakeste täidist.