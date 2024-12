Jõulujook meest ja veest – mõdu

Nimetust „mõdu“ on inimesed kuulnud küll, aga paljud ei tea päris täpselt, mis jook see ikkagi on. Arvatakse, et tegu on meeõlle või -veiniga, aga tegelikult on mõdu täiesti omaette joogikategooria, mis pakub mitmekülgseid vau!-efektiga maitsekogemusi.