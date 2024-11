Kas sinu ostukorvis on kaupluste omamärgi tooteid? Fuudish käis Maximas avastusretkel

Paljudel tarbijatel on aga kahtlusi omamärgi toodete kvaliteedi osas või kardetakse, et maitsed ei ole neile sobilikud, sest näiteks piima- ja lihatoodete osas eelistatakse enamasti kodumaiseid tootjaid. Fuudish käis ja uuris Maximas valitud Well done toodete koostisosi ning kajastas leide ka sotsiaalmeediakanalis. Kui sa veel Fuudishi tegemistel silma peal ei hoia, siis saad seda teha Instagramis @fuudish_est või Facebookis Fuudish . Fuudishi Instagramist leiad „Maxima“ kausta, kus on välja toodud kõik tooted, mida Fuudish enda ringkäigul Maximas välja on toonud.

„Well Done on kujunenud üheks pōhjuseks, miks tasub Maximas käia, sest erinevalt mōne teise jaeketi kaubamärgi tootereast on need mitte ainult soodsad aga ka vōimalikult puhta koostisega. Esimesed head avastused olid minu jaoks Well Done ökomunad ja toorjuust, mis oli soodne, maitsev ja e-vaba, samal ajal kui kodumaiste tootjate sarnasest tootest leiab kaks stabilisaatorit. Kogu juustuvalik on Well Done´il hea hinnaga, maitsev ja kvaliteetne. Toredaks vahepalaks on ka Well Done kuivatatud puuviljad, kus nt ananassidele, kookoselaastudele ja banaanidele pole lisatud suhkrut ega säilitusaineid. Ka 100% maapähklikreem on oma kategoorias väga hea hinna ja kvaliteedi suhtega, sest paljudele teistele pähklikreemidele lisatakse taimseid ōlisid, suhkrut ja emulgaatorit. Eks kartulit ja tomatit saab igast poest, aga kui otsid värsket baklažaani, lillkapsast, suvikōrvitsat ja paprikat, siis alati on kindel Maximasse minna.“ toob Fuudish esindaja Marge Tava välja enda avastusretkedest Maxima kaupluses ja Well done toodete testimisest.