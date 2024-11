RETSEPTID | Sõltuvusttekitav ceviche mitmel moel - serveeri värsket kala parimal võimalikul viisil!

„MasterChef Eesti“ kõige värskemas episoodis saime näha, kuidas osalised toore ahvenafileega madistasid. Kõige lihtsam on värskest ja puhtast kalast valmistada üks hõrk ceviche (hääldama peaks “seviitše”, rõhk teisel silbil). Ceviche on Kesk- ja Lõuna-Ameerikast pärit eelroog või lihtsalt mõnus mereline amps, mida saab teha nii toorestest mereandidest kui ka kalast. Võtmesõnaks on nagu ikka toore kala ja mereandide puhul värskus. Vaata ideid, kuidas seda sõltuvusttekitavat rooga erinevate mereandidega valmistada ja millega maitsestada.