KUULA | Toidupoe tagatoas: kellele on mõeldud Rimi roosad hinnasildid?

Miks aga just roosa värv? „Sest roosa on Rimi lojaalsusprogrammi värv ja nii on kliendil lihtsam otsida poes harjumuspärast värvi hinnasildiga tooteid. Kollane värv jääb aga kõigile klientidele mõeldud sooduspakkumisi tähistama. See on rahvusvaheliselt tunnustatud praktika: kollane tähistab soodushinda,“ rõhutab Rimi turundusjuht.

„Lisaks hinnasiltide värvide muutusele tehti ka teisi uuendusi, mis aitavad pakkuda paremat ostukogemust. Näiteks on numbrid hinnasiltidel nüüd ka suuremas kirjas ja silmatorkavamad, et inimesed märkaksid häid pakkumisi kiiremini. Lisaks on siltidele lisatud allahindlusprotsendid, mis aitavad klientidel hõlpsamini näha, kui suur on soodustus,“ selgitab ta.

Rimi kaupluste sisepilt läheb lihtsamaks

„Rimi uue hinnasiltide süsteemi rakendamine on osa efektiivsuse tõstmise ja jätkusuutlikkuse parandamise programmist. Muudatused aitavad vähendada eelprinditud siltide hulka ja raiskamist, mis toetab meie üldist jätkusuutlikkuse eesmärki,“ selgitab Vihtre ja lisab, et muutus aitab ka hoida kauplused puhtamad visuaalsest mürast, muutes ostukogemuse meeldivamaks ja mugavamaks.

„Lisaks sellele oleme juba aasta algusest saadik vaadanud üle kogu Rimi poe üldise visuaali ja selle, kuidas vähendada liigse info esitlemist poes, riiulite vahel, riiulite kohal ja nii edasi. Erinevaid paberist plakateid, silte pakkumiste ja reklaamidega on aegade jooksul kogunenud mitmeid. Idee on kauplusesisest kommunikatsiooni lihtsustada, vähendada ja muuta poes käimine rahulikumaks. Keskendume sellele, et klient saaks endale vajaliku info võimalikult vähese vaevaga,“ selgitab Ilves.

Pikemalt kuula aga mõlemast teemast juba salvestatud saatest!