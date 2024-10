KUULA | Vala välja! Veinikool: härjapea kujuline Bobal on nii maitsekas viinamari kui võimalusterohke lõuend

Bobali marja tuntakse siiani peamiselt mahumarjana, sest saagikus on suur, mari annab ilusa marjasuse, keskmise tanniini ja värskendava happega veine, millel on väga lai kaubanduslik meeldivus. Bobali marjast valmistatud rustikaalset veini müüdi hulgim Prantsusmaale, kus seda kasutati erinevates segudes nii öelda „lauaveini“ tootmiseks. On teada ja juhtumeid, kus üsna tuntud Prantsusmaa tootjad kasutasid Bobali marjast veini lisandina mahtude tõstmiseks.

Joogisaate „Vala välja!“ stuudios on seekordseks Veinikooli saateks külla saabunud Bodegas Murviedro Ida-Euroopa müügijuht Mihkel Soom, kes ütleb, et suhtumine Bobali marja on kardinaalselt muutunud ja nüüd valmistatakse sellest ühe viinamarja veine, väiksemad tootjad isegi ühe põllu veine. Bobal on tegemas täielikku renessanssi.

„Utiel-Requena piirkonnas, kust mari ka pärineb, on au asi näidata, kuidas Bobal erinevatel kõrgustel ja pinnastel valmib. Mida kõrgemal asub veiniaed, ideaalselt kuni 900 meetrini merepinnast, seda peenekoelisemaks Bobal muutub. Seda enam saab nii veiniaias kui veinikeldris suunata seda marja suunda, mida veinimeister veiniga öelda tahab,“ lisab Soom.

Mida Bobalist oodata?

Oma nime on Bobali mari saanud ladina keelest, kus sõna bovale tähendab „härja pea kujuline“ – kui vaadata otsa marjakobarale, siis on nimi äärmiselt loogiline. Muuseas, tegemist on Hispaanias kolmandal kohal oleva marjaga, kui vaadata istutusalade hektareid. Ajalugu pärineb marjal aga 7. sajandisse enne kristust, sest just sellest ajast on leitud marja kasutamist veinitootmises. Näiteks Utiel-Requena piirkonnas moodustab Bobal kõikidest marjadest 70-80% ja mis muudab olukorra väga eriliseks, siis enamus neist viinapuudest on enam kui 40 aasta vanused. Ning veel: vähesel määral leidub ka pie franco ehk omadel juurtel vääte.