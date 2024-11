Huvitav teada: kuidas pakend aitab toidu säilivust parandada?

Toidu säilitamisel on tähtis see, mida on toidu endaga tehtud (töötlus, kasutatud konservandid, lisaained jm), ja pakend. Mängu tulevad barjäärid ehk kihid, need võivad olla vee-, rasva-, valgus-, hapniku- jm barjäärid vastavalt sellele, mida on toote säilimiseks vaja.