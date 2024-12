Kurikuulus steevia – ohtlik või ohutu?

Steevia ehk paraguai suhkruleht on mitmeaastane rohtpõõsas, mis on pärit küll sellistest soojematest piirkondadest nagu Argentina ja Brasiilia, aga kasvab ka meil kasvuhoones või aknalaual üsna hästi. Taime lehed on magusad ja samas põhimõtteliselt kalorivabad ning seda omadust on julgelt kasutama hakatud. Steeviat reklaamitakse kui head looduslikku magustajat ja innustatakse inimesi seda suhkru asemel kasutama nii magusates roogades, küpsetistest kui ka lausa moosides. Olen ka mina seda proovinud, kuid pean ütlema, et teatav kõrvalmaitse on häiriv.