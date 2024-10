Kiire ja lihtne ja tervislik! Köögiviljade rikastamine täidiste abil

Toitumisteadlased on avastanud, et pidevalt ultratöödeldud toitu süües jääb meie keha toitainenälga. Me saame küll kätte vajalikud kalorid ja rohkemgi, kuid mitte piisavalt vitamiine, mineraalaineid ega vaid taimses toidus olevaid kiudaineid. Samuti polüfenoole – taimede enda poolt haigustekitajate tõrjeks sünteesitud kaitsekemikaale, mis on kasulikud meilegi. Polüfenoole sisaldavad kõik köögiviljad, ürdid, vürtsid, marjad ja puuviljad ja neid pole loomses toidus. Mida rohkem erinevaid köögivilju sööme, seda laiema valiku polüfenoole saame.