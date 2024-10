Orm Oja: kokatöö on käsitöö! See on päris amet, mitte kuskil startupis pallimeres tilulilutamine

Hügieen. Inimesed töötavad nii, et lõikelauad pole laua külge fikseeritud, pole anumaid, mille sisse läheb prügi ja puhtad asjad. Kokad panevad alati endale lauale mitu anumat - valmis prepid (ettevalmistused), poolikud prepid, koored jne. Kodukokad ikka teevad süüa natuke pilla-palla. Aga võistlejad said väga kiiresti need asjad selgeks. Nagu ütles varalahkunud Anthony Bourdain: kui su töölaud on segamini, siis see näitab väga hästi seda, mis su peas tegelikult toimub.