Psühhiaatrid on leidnud, et kui vanem on põdenud anoreksiat või buliimiat, siis ka nende lapsed hakkavad umbes kümne aasta vanuselt suhtuma söömisesse kui millessegi, mida peab hoolega kontrollima. Nad satuvad kergemini igasuguste dieetide lõksu ja nad on ka oma kehakaalu suhtes tundlikumad.