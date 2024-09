RETSEPT | Kodune kokkamine võib olla imelihtne!

Härmavilja tooted on heaks abimeheks, juhul kui eesmärk on oma toidulauda vitamiinidega rikastada, sest toodete kasutamisega saab hakkama igaüks. Lisaks on kokkamine Härmavilja toodetega ülimugav, sest köögiviljad on tarbija eest juba pestud, kooritud ja tükeldatud, ning muretsema ei pea ka suure hulga biojäätmete tekkimise pärast.