Kohalik toit hiilgas Saaremaa toidufestivali kõikidel üritustel

Kohalikust toidust räägitakse palju, aga nähtavale see toidupoes ega ka näiteks pealinna turgudel piisavalt siiski ei pääse. Toidufestivalidel ongi see tore omadus, et need ergutavad kohalikke ettevõtjaid ja aitavad neil siiski konkurentsis püsida.