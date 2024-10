2. Need sensoorsed rakud moodustavad kapsli, mis on lillepunga või apelsini kujuga. Selle kapsli otsas on poor, mis töötab vedelikuga täidetud lehtrina. See lehter sisaldab õhukesi sõrmekujulisi sensoorseid rakupikendusi, mida nimetatakse maitsekarvadeks. Nende pinnal olevad valgud seovad maitsmiseks rakuga kemikaale, mis saadavad ajule teateid selle kohta, kuidas miski maitseb, nii et teate, kas see on magus, hapu, mõru või soolane.