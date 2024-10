Uutmoodi toidukangelane – kaalikas

Ümar ja kollane kaalikas on juurikas, mida asjatult liiga vähe kasutatakse. Kallis see ka pole, samas armastavad kaalika-kartulitambi head maitset peaaegu kõik. Kaalikas on omal kohal ka ühepajatoidus. Ilma selle kollase juurikata pole hautisel justkui seda õiget, kergelt magusat mekki. Kaalikas sobib imehästi lambalihaga ja sektoritena küpsetatult koos juustuga. Kui oled gnocchi-sõber, sega järgmine kord kartulimassi hulka ka keedetud kaalikat ja peale vala salveilehtedega rikastatud sulavõid – nii on kaalikast valminud argiroog, mis teeks nii mõnegi peakoka kadedaks.