Rõske aja hautised

Sealihast sobivad hautamiseks hästi sitked tagaosa lihased, mis on palju tööd teinud, samuti koot ja kõhu- ehk küljeliha. Kõhuliha osta kindlasti koos kamaraga, koot on kamaraga juba nagunii. Nii triibuliha kui ka koodi pikal hautamisel muutub seakamar želatiinjalt pehmeks ja suussulavaks! Kamaras olev želatiin on muide suurepärane valguallikas, sisaldades 18 aminohapet 20-st, mida keha normaalseks toimimiseks vajab. Koos kamaraga hautatud hautis on hea rohke kollageeni poolest, mis aitab tervena hoida meie liigeseid, nahka, juukseid ja küüsi.