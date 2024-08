Õunad on juba valmis! Ära jäta puult langenud vilju muru sisse vedelema, vaid kasuta need ära ja valmista imeliselt siidjat õunapüreed. Seda on nii lihtne valmistada, üle talve hoiustada ning saad seda kasutada nii magusates kui soolastest toitudes.