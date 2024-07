Mitme restorani osanik, koolitaja ja ettevõtja Ville Jehe on endisele meenetepoe ruumile andnud uue sisu, maha on kraabitud varasemad veidrad seinaplaadid ja nende alt ilmus välja väärikas sein 13. sajandist. Ruum on täis ajalugu ja uhkelt särab selles pressitud mustriga metalne avatud köögi esisein ning väike lett tellimuste vastuvõtuks, aromaatsete kokteilide valmistamiseks ja jookide serveerimiseks. Takoteegi lollipop’idest inspireeritud värvigamma – erkkollane ja oranž ning erinevad roosad toonid – ergutab süljenäärmeid ja loob rõõmsa meeleolu. Mööbel on lihtne ja vastupidav ning ilusa ilma korral saab seda ka Müürivahe tänavale tõsta, ruumis sees on võimalus vajutada selg aga mõnusalt pehme vooderdusega sametseljatoele. Seinal köidavad pilku Krõõt Kukkuri suur ulakas taies ja teised lõbusad pildid.