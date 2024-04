KUULA | Toidupoe Tagatoas: Rimi on „lõpuks“ jätkusuutlikuim bränd Eesti

2024. aastal on Eesti kõige jätkusuutlikumaks brändiks Rimi Eesti. Sellel teekonnal on käidud juba viimased viisteist aastat, mille jooksul on tulnud veenda nii ettevõtte juhte, kliente kui tarnijaid, et tegemist on ainuvõimaliku suunaga. Tänaseks on jätkusuutlikus Rimi Eesti strateegia osa ja selles nähakse edu võtit järgmisteks aastakümneteks. Stuudios räägivad Rimi Eesti Vastutustundliku ettevõtluse juht Katrin Bats ja turundusjuht Andrija Arro sellest, kuidas nad selle tähiseni on jõudnud. Saadet juhib ajakirjanik Martin Hanson.