IVARI KÖÖGINIPID | Küüslauk ja sibul on iga hea roa aluseks! Kuidas neid õigesti ja kiiresti koorida ja tükeldada?

Sibul ja küüslauk on iga hea roa aluseks, kuid nende hakkimine-tükeldamine on paras peavalu. Väikeste ja libedate mugulate koorimine on omaette ooper: need kipuvad näppude vahelt minema libisema ja tükid tulevad noa alt ebaühtlaselt. Eesti parim kodukokk Ivari Vokk näitab, kuidas sibulat ja küüslauku kiiresti ja õigesti koorida ja tükeldada ning kuidas saab küüslaugust lihtsa võttega eriti mõnus pasta!