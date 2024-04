Kas soja matkib östrogeeni? Millal sojatooteid karta ja millal mitte?

Soja toiteväärtus on tõesti suur, selles on rikkalikult valku, aga ka palju mineraalaineid, rauda, magneesiumi, kaaliumi jt, samuti B-grupi vitamiine. Süsivesikuid on tagasihoidlikult 11,2 g 100 grammi kohta, kiudaineid 6,1 grammi, millest enamik on lahustumatud, seega meeldivad üliväga meie kõhubakteritele.