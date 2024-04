VÄHE KALOREID | Argised supid päästavad päeva

Kui seljankad ja boršid on supid, millest nii kergelt ei tüdine, siis vahetevahel on ikkagi mõnus keeta kokku suppe, mis kokka ennastki rikkalikkuse poolest üllatavad. Kevadel tasub köögivilju ohtralt kasutada. See supp on kõigele lisaks ka kalorivaene. Liha saad supist ka välja jätta või siis lambaliha asemel veiseliha kasutada.