Trend | Klassikaliste valgete veinide asendamine vähemtuntud sordiveinidega laiendab silmaringi ja maitsekogemust

Soave on Veneto veiniregioon, kust tuleb valdav osa meil müüdavatest Pinot Grigiotest. Soave on piirkonna nimetus, kus kasvatatakse Garganegat, Trebbianot ja Chardonnayd. Esimene sort on neist kõige suurema osakaaluga ning annab veinile lummava virsikute ja tsitruste mahlakuse. Alati vali Soave, mille nime juures on ka termin „Classico“, sest see märgib kvaliteeti. Classicost järgmine kvaliteediaste on Soave Superiore. Supermarketitest seda veini küll ei leia, aga maitseprofiil sobiks pigem isegi soliidset Burgundia Chardonnayd asendama. Stiilinäidetena pakun välja Villa Borghetti Pasqua Soave Classico, Santa Sofia Soave Classico ja Tommasi Soave Classico.