Bonduell’i retseptisahtel: värskendavalt kevadine hernesupp

Hernesupp on klassikaline Eesti toit, mida süüakse läbi aasta, kuid mille tõeline tähetund saabub alati lihavõtetel. Herned, millest supp valmistatakse võivad olla ka noored ja hõrgud, supp sellest on värske ja koos piparmündiga tõeliselt kevadine. Tippkokk Rain Käärt on just nimelt lihavõteteks võtnud appi Bonduell’i herned ja need supiks keetnud.