Mõned vanad toidud on nüüd jälle justkui uued või lihtsalt nii armsad ja harjumuspärased, et neid ära unustada oleks patt. Kunagine külma laua suur hittroog - marineeritud sealiiha - väärib ka sel vabariigi aastapäeval aukohta peaolaual! Naudi koos kuuma keedukartuliga või lihtsalt rukkileivaga, ikka on ­ütlemata hea.