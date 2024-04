Kanaliha on üks ostetumaid lihaliike. Paljudes toiduprogrammides peetakse seda ka tervislikumaks kui näiteks punast liha

Broileriliha on teada-tuntud kui rohkesti valku sisaldav lihaliik, nagu seda on ka teised lihaliigid. Üle maailma süüakse tuhandeid erinevaid kanalihatoite ja Eestiski on broiler üks ostetumaid lihasid üldse. Liha, sh linnuliha, on oluline põhitoiduaine ja sisaldab palju väärtuslikke toitaineid. „Lisaks rohkele valgusisaldusele saab organism linnulihast ka erinevaid vitamiine ja mineraalaineid. Vitamiinidest on eriti olulised B-grupi vitamiinid, välja võiks tuua B 6 ja B 12 – neid saame just loomset päritolu toidust. Oluline on ka tumedast linnulihast, näiteks pardi- ja kalkunilihast, bioloogiliselt kätte­saadav raud. Lihast saame niatsiini, seleeni ja fosforit, mida kõike on meil vaja oma igapäevaseks toimimiseks, tervise ja immuunsüsteemi tagamiseks,“ tutvustab Kristi Kerner.