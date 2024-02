Koduses Eestis Kolga lahe ääres Jaaniranna talus asetab Mermeri kodurestorani peakokk Merrit Kiho lauale purgikese lõhe-rillette’i ja ulatab lusikatäie proovimiseks: „Tunned, on teine maitse kui kasvanduse kalal?“ Koostöö kohaliku kaluriga ja oskused kvaliteetse toorainega ümber käia on kindlasti põhjused, miks restoran on kõik rasked ajad üle elanud.