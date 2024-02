Salakuulaja | Restoran Hoov Number 6

Väike kosmeetiline lihv ja uue sisuga restoran ongi valmis. Ruum ei väljenda küll mingit isikupära, kuid päriselt see polegi oluline, loeb ju sisu. Loevad inimesed, menüü, joogivalik, teenindaja soe naeratus – see, et tunned end mugavasti. Lihtsalt see, et toit maitseb hästi, et road tekitavad tunde mõnusast üllatusest ja koka maitseleidlikkusest, et tekib tahtmine lauda toodud rooga pildistada ja sõpradele meeldivat kogemust jagada. Muretult sätid end pehmesse tooli, sirutad käed puidupinnaga lauale ning oledki valmis kõigeks tulevaks. Kõht on juba ammu tühi ja mõnusad aroomid teevad selle veel tühjemaks.