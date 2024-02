Mis on uuendtoit? Kas suudad ette kujutada, et tulevikuvõi võib olla ka punane. Selline rasvaine on juba olemas!

ÄIO uudsed rasvad pole tavapärased. See on uuendtoit, mida keegi varem ei ole toiduks kasutanud. Eesti start-up’i ÄIO tegevusvaldkonnaks on biotehnoloogia ning ettevõtmise ainulaadsus on peidetud erilisse pärmiliiki, mis suudab toota rasvu. Kui meile igapäevaselt tuntud pagaripärm on vajalik abimees nii koduköögis kui ka õlle- ja leivatööstuses, siis maailmas on tegelikult tuhandeid, kui mitte miljoneid pärmiliike, kes etanooli tootmise asemel on võimelised produtseerima teisi olulisi molekule. Ja nii on ka start-up’i unikaalse pärmitüvega tootes, kes fermentatsiooni käigus tarbib suhkruid ja toodab nendest erinevaid lipiide.