Veinipudelite sildid saavad olla infoallikaks, tekitada skandaale ja pakkuda ka kõrgetasemelist kunstielamust. Annamari Nikkel noppis riiulitelt välja mõned erilisemad!

Iga veini visiitkaardiks on etikett, millel märgitud päritoluriik, sageli ka regioon, tootja nimi, alkoholisisaldus, maht, sulfitite sisaldus, viinamarja­sordid ja aastakäik. Tihtilugu on tagumisel etiketil lühike kirjeldus veini, tootja või serveerimise kohta ning meeldetuletus rasedatele, et sel „kõige õnnistatumal“ ajal pole kõige targem veini luristada.