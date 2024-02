Juustu ei ole kunagi liiga palju. Juustu all küpsetamist nimetatakse prantsuse kultuuriruumis gratineerimiseks. Selline roog on kas keedetud või hautatud liha, kala või köögiviljad, mis on ahjus üle küpsetatud kas siis juustu, kastme või riivsaia all või kõigi eelmainitute kombinatsioonis. Peamine eesmärk on, et roog kattuks kuldse pruuni koorikuga.