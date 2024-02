Meie küla parim kokk | Kogu elu toidu keskel

Mulgi juurtega Moonika on näppupidi mullas ja toidu kasvatamise juures olnud sünnist saati. „Midagi on minuga Mulgimaalt ikka kaasa tulnud - ma olen väga kokkuhoidlik ega raatsi midagi raisku lasta. Tean, kui palju tööd on toidu kasvatamisega ja kui palju armastust, hoolt ja vaeva läheb iga looma kasvatusse või põllulapi harimisse,“ oskab juba väikesest peale emaga koos köögis toimetanud Moonika toorainet väga hästi hinnata ja lõpuni ära kasutada. Tänaste toiduainete hindade juures on see oskus rahakotile vägagi kasulik.