Kui hästi tunned veini serveerimise tavasid ja kombeid?

1. Esimene pähkel, mida pureda, on veinitamise poos – sirge rüht otseselt veini maitset ei mõjuta ega veinikommete raamatusse ametlikult ei kuulu, kuid kogu lugupidamise juures veinikultuuri vastu hoia nina püsti ja selg uhkelt sirge. Selja kõrval on veinimekutamisel oluliselt tähtsam osa kätel. Pane tähele, kuidas sa hoiad veiniklaasi – kas jalast või ülemisest klaasi osast? „Veini-Kuldvillakus“ oleks õige vastus – jalast. Põhjuseid selleks on rohkem kui üks: esiteks soe käsi soojendab jahutatud valget, roosat või mulliveini päris kiiresti ja teiseks esteetika – kui käsi käib rammusate suupistete ja veiniklaasi vahet, siis õige kähku on veiniklaas ebamugavalt kleepuv ja dekoreeritud tosinate sõrmejälgedega. Tuhm veiniklaas särava asemel – oh ei!