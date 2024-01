Hea teada! Kuidas kõhubakterid oma isude ja tahtmistega meeleolu mõjutavad?

Kõhus elavad bakterid on justkui head sõbrad, kellega tasub suhteid hoida. Mina kutsun neid kõhusemudeks. Mida rohkem pakkuda kasulikele bakteritele nende lemmiktoite ja hoolitseda selle eest, et keskkond oleks mõnus, seda enam toetavad need immuunsüsteemi, toitainete kättesaamist ja toodavad kehale kasulikke ühendeid. Bakterid toodavad muu hulgas ka B-grupi vitamiine, mis toetavad meie närvisüsteemi tervist, lühikese ahelaga rasvhappeid, mis toetavad soolestiku tervist, ning erinevaid neurotransmittereid, mis mõjutavad meeleolu.