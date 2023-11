KUULA | Eesti on maitsed täis ja väga paljud neist on maitsvad

Eesti on maitsed täis ja väga paljud neist on maitsvad. Festival Maitsev Eesti kutsub 18.-19. novembril kaheks päevaks Kultuurikatlasse kokku silmapaistvad Eestimaa maitsed ja nende nautijad. Viimase 10 aasta jooksul on toimunud plahvatuslik väiketootmise kasv nii toidu- kui joogitööstuses ning festivali raames on võimalik uute trendidega tutvust teha.