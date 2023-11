Kokaraamatute sekka on ilmunud kaks uut ahvatlust. Küpsiseid küpsetada on hea mõte ja uus raamat annab selleks nüüd uue tõuke. Siis ei sisalda need imelikke rasvu (nagu poe omadest võib tihtilugu avastada) ja magusust saad ka timmida. Jamie Oliveri uue raamatu ilmumine enne jõule on aga lausa uueks traditsiooniks saanud.