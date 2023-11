Marek Tepper Eesti Maaülikoolist selgitab, miks pole liiga heledat värvi sealihatükk kvaliteetne?

Sealiha maitseomadused saavad alguse sigade söötmisest ja tõuvalikust. Sellega on võimalik saavutada rasvhappelise koostise muutused, mis hiljem mõjutavadki sealiha maitset ja teisi sensoorseid aspekte. Lähiajal veel siiski ei saa sealiha valida tõu järgi nagu kartulit sortide järgi – see läheks tarbija jaoks rohkem maksma. Kuid jah, loomakasvatusel on seal teatud võimalused ja neid teadus­uuringuid on tehtud. Kindlasti mõjutab liha kvaliteeti ka tapatehnoloogia.