Jõulu esimene püha on kantud traditsioonidest. Mida serveerida perelõunaks?

Jõulud on rahu, helguse ja pere aeg. Jõuluaegse söömaaja tuum on laua ümber kokku saada. Ehitud lauda katavad südamega valmistatud jõuluroad. See on võib-olla ainuke kord aastas, kui kokku saavad korraga kuni neli põlve vanavanavanematest lastelasteni, sest koju on tulnud ka need, kes elavad kaugel.