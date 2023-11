Pidu saab alguse! Mõnusalt kodused ja samas elegantsed eelroad šampanja kõrvale

Kui oled peoõhtuks soetanud hinnalise šampanja, siis ei tähenda see, et pead suupistetena kõrvale pakkuma homaare ja ööbikukeeli. Udupeente ampsude asemel läheme lihtsuse rada, hääs maitses grammigi kaotamata. Retseptid on koostatud kuuele. Nii saab iga külaline neli ampsu – juhuks, kui pakud šampanjat tervitusjoogina. Koguseid kahekordistades saad juba eelroa mõõtu suupistevaliku.