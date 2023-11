TERVIS TERVEMAKS. Kuidas süüa kala?

Tervisekasu number üks on rasvast kala süües oomega-3-rasvhapetes. Taimsed allikad, ükskõik kui tähtsad supertoidud need ka poleks, nagu chia-, kanepi-, seedermänni-, lina- jt seemned, ei anna samaväärsed tulemust, kuna meie keha peab taimseid allikaid oluliselt rohkem töötlema, enne kui vajalikud ühendid kätte saab. Et muuta taimsed ühendid kehale omastatavaks, on vaja lisamaterjale ehk vitamiine, mineraalaineid jmt, mida alati ei pruugi protsessi läbiviimiseks jaguda. Analüüside tulemusedki kinnitavad, et oomega-3-rikastest seemnetest ei võta keha rasvhappeid sama edukalt vastu kui rasvasest kalast pärinevaid.