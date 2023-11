Värske ja intensiivselt aromaatse sidruni maitsega liköör, mille värvus näib kui pudelisse püütud päike, on palju rohkem kui lihtsalt segu sidrunitest, suhkrust ja alkoholist. Proovi Limoncellot ise teha – selle magushapu ja mõrkjas maitse on nii puhas ja ehe, et lihtsalt tasub vaeva.