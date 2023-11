SUURES PLAANIS. Väekad valged juurikad

PETERSELLIJUUR ei ole muud, kui maa peal kasvava suurelehelise peterselli juur, mis välimuselt sarnaneb pastinaagiga, kujult ka porgandiga. Maitselt jääb see juurikas mõnusalt mahedaks, kergelt ürdiseks ja magusaks, ometi on selle aroomis miskit pikantset. Magus maitsenüanss võimendub kuumutades. Petersellijuurt saad kasutada nii toorelt kui kuumtöödelduna. Saksamaal kutsuti petersellijuurt ka Hamburgi peterselliks. Petersell ise on üsna külmakindel taim, pidades vapralt vastu kuni 8 miinuskraadini, kuid petersellijuur tuleks üles kaevata siiski enne suuremate öökülmade saabumist.