Разрушаем миф: каждый посетитель магазина Maximа должен получить приветствие на эстонском языке

По словам генерального директора Maxima, розничная сеть признает свой имидж в отношении языковых навыков своих сотрудников и приняла решение – начать реализацию комплексной программы, включающей тестирование языковых навыков, различные инфоматериалы для самообучения, курсы по обучению, рабочие тетради для соответствующих уровней изучения языка, менторство, языковые кафе и т. д.

„Например, мы составили эстонско-русские мини-словари и брошюры с основными выражениями, используемыми в торговле, а также повесили во внутренних помещениях магазинов плакаты со словами и выражениями. Для кассиров и работников сферы обслуживания мы создали пять больших словарей по весовым товарам, чтобы упростить общение с покупателями“, – рассказала о программе более подробно Леа Кимбер, руководитель по персоналу Maxima.

„Поскольку с прошлого года к нам присоединилось около 400 сотрудников из Украины, мы подготовили и для них инфоброшюры, а также создали для украинцев отдельную интеграционную программу «Добро пожаловать в Эстонию“, которая также содержала основную информацию об Эстонии как стране“, – добавила Леа Кимбер.

Оценка языковых навыков

По словам Леа Кимбер, с помощью внешних партнеров был оценен уровень владения эстонским языком почти 600 сотрудников, непосредственно контактирующих с клиентами. На основе этого были сформированы восемь онлайн и три контактных учебных группы разного уровня.

„Группы обучения созданы для разных языковых уровней: от тех, кто не владеет эстонским языком до уровня B1, то есть для людей, которые уже в определенной степени умеют общаться на эстонском языке на бытовом уровне. Для всех групп обучения мы поставили цель достичь уровня владения языком B2, то есть навыка свободного общения на эстонском языке“, – рассказала Леа Кимбер. «В магазинах мы реорганизовали работу таким образом, чтобы в местах обслуживания работали люди, владеющие эстонским языком на уровне не ниже B1“.