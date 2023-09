Lapse spordiaabits: lapse söömisharjumused loovad vundamendi aktiivseks eluviisiks

Tervise Arengu Instituudi läbi viidud koolilaste tervisekäitumise uuringust ilmnes, et viimase nelja aastaga on laste rahulolu oma tervise ja eluga langenud ning tervisekaebuste hulk on kasvanud. 15% tüdrukutest ja 25% poistest on ülekaalulised või rasvunud. WHO soovituste järgi peaksid noored liikuma mõõduka kuni tugeva intensiivsusega vähemalt 60 minutit iga päev. Sellele soovitusele vastavalt liigub 16% noortest.