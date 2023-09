Laupäevane õunarõõm! Olulised nipid parima õunakoogi küpsetamiseks ja viis mahlase koogi retsepti

1. Koogiõun on hapu õun. Magusaid õunasorte kasuta hoopis krõbedikes, ahju magustoitudes ja vähem magusate tainastega kookides.

3. Puhastatud-viilutatud õunad piserda üle sidrunimahlaga, et need õhuga kokkupuutes kohe pruuniks ei muutuks. Koduõuntega juhtub see eriti kiiresti, sest mingeid säilitavaid aineid pole nendele pritsitud.