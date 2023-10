EHE EESTI MAITSE | Lihaosakonna kõrval võiks igas poes olla ka seeneosakond!

Teadmiste ja praktikate ühendamise tulemusena avati Tõrvas augustikuus Põhjamaade suurim meditsiiniseenefarm. Shroomwell Innovationi tegevjuht Siim Raadik oli seenekasvatusega juba varem seotud. Meditsiiniseentest Eestis seni väga palju juttu pole olnud, aga lühidalt kokku võttes on need seened, millele omistatakse tervistavaid omadusi. Koostöös TalTechi, Tartu Ülikooli, TFTAK-i, Hollandi, Belgia ja Rootsi teadlastega uuritaksegi, kas sel arusaamal on ka tõepõhja all. Saadud teadmisi saab rakendada tootearenduses.