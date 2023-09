Algklassilapsed räägivad suud puhtaks | Kas see, mida me lastele süüa pakume, on see, mida nad ka tegelikult süüa tahavad?

Suvel on kooljütside elu- ja söömisrütm hoopis teistsugune. Käigupealt haaratakse hambusse, mis ette juhtub, sest sõbrad ootavad ja juba on vaja tormata ühelt mängult teisele. Kooli algusega läheb elu uuesti tavapärasesse rütmi ning toiduvalikule on nüüd jälle mahti tähelepanu pöörata. Aga mida siis lapsed tegelikult süüa tahavad ja kuivõrd käib nende visiooniga kokku koolisööklas pakutav?